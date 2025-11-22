Live TMW Fiorentina, Parisi: "Oggi abbiamo dato i tutto. Con questa energia risaliremo presto la china"

Per analizzare il pareggio tra Fiorentina e Juventus è intervenuto in conferenza stampa il difensore viola Fabiano Parisi. Queste le sue parole: “Sicuramente a livello mentale abbiamo fatto uno step e il mister ci ha aiutato. Siamo ultimi e c’è qualche problema ma sono convinto che pian piano ci toglieremo da quella posizione. Oggi era una gara importante, ce l’abbiamo messa tutta per dare una soddisfazione ai tifosi. Io ero stremato, avevo i crampi, i miei compagni hanno dato tutto e sono convinto che questa sia l’energia giusta”.

Siete consapevoli di dover lottare per la salvezza?

“Appena il mister è arrivato, ci ha detto che siamo lì sotto. Le prospettive erano diverse ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Le qualità ci sono, dobbiamo aggiustare i piccoli dettagli che fanno la differenza. Durante la settimana il mister ci sta facendo lavorare tanto e alla grande”.

Come squadra vi sentite in dovere di dare qualcosa in più?

“Sicuramente siamo noi quelli che vanno in campo e per questo ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. La squadra è stata costruita molto bene e le voci esterne sono secondarie. I tifosi ci stanno dando una grande mano, nonostante l’ultimo posto”.