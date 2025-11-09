Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fabiano Parisi, presidente dell'FC Serino. Ha prolungato con la Fiorentina a settembre

© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Nelle ultime settimane c'è stato un rinnovo contrattuale in casa Fiorentina. Quello di Fabiano Parisi, che ha prolungato fino al 30 giugno del 2029. C'è un però: non è il titolare di una squadra che ha Robin Gosens, Dodo e Niccolò Fortini sulle fasce e, per questo, potrebbe esserci un prestito a gennaio, con il Torino che ha già chiesto informazioni e potrebbe puntarci. Solo due le presenze in Serie A, mentre quattro in Conference League fra i playoff e il girone di qualificazione, numeri che non possono soddisfare e che dovranno necessariamente cambiare, al netto del prolungamento dell'accordo.

Due stagioni all'Avellino, tre all'Empoli, ora è alla terza in viola. Prima di approdare nel capoluogo toscano aveva avuto dei contatti con l'Atalanta e soprattutto la Juventus, senza però trovare un accordo per le richieste azzurre.

Il suo sogno è quello di giocare, prima o poi, con la Nazionale. Nel frattempo però ha deciso di diventare il presidente dell'FC Serino, club della suo paese di origine, che ora è in seconda categoria. Ci giocano anche alcuni suoi amici di infanzia, mentre a gestire la società c'è il fratello Antonio: per ora tre vittorie e un pareggio in campionato. Oggi Fabiano Parisi compie 25 anni.

