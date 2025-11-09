Fabiano Parisi, presidente dell'FC Serino. Ha prolungato con la Fiorentina a settembre

Nelle ultime settimane c'è stato un rinnovo contrattuale in casa Fiorentina. Quello di Fabiano Parisi, che ha prolungato fino al 30 giugno del 2029. C'è un però: non è il titolare di una squadra che ha Robin Gosens, Dodo e Niccolò Fortini sulle fasce e, per questo, potrebbe esserci un prestito a gennaio, con il Torino che ha già chiesto informazioni e potrebbe puntarci. Solo due le presenze in Serie A, mentre quattro in Conference League fra i playoff e il girone di qualificazione, numeri che non possono soddisfare e che dovranno necessariamente cambiare, al netto del prolungamento dell'accordo.

Due stagioni all'Avellino, tre all'Empoli, ora è alla terza in viola. Prima di approdare nel capoluogo toscano aveva avuto dei contatti con l'Atalanta e soprattutto la Juventus, senza però trovare un accordo per le richieste azzurre.

Il suo sogno è quello di giocare, prima o poi, con la Nazionale. Nel frattempo però ha deciso di diventare il presidente dell'FC Serino, club della suo paese di origine, che ora è in seconda categoria. Ci giocano anche alcuni suoi amici di infanzia, mentre a gestire la società c'è il fratello Antonio: per ora tre vittorie e un pareggio in campionato. Oggi Fabiano Parisi compie 25 anni.