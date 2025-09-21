Fiorentina, Pioli: "Giusti i fischi del Franchi. Dobbiamo rialzarci subito"

Dopo la sconfitta in rimonta per 1-2 contro il Como di Fabregas tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi, gara valida per la 4° giornata della Serie A Enilive 2025/2026, Stefano Pioli, allenatore dei viola, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Oggi i tifosi hanno iniziato a contestarvi. Ha un messaggio per loro?

“Ci hanno fischiato e dobbiamo accettarlo. Volevamo un risultato diverso ma non siamo riusciti a darglielo. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti della gara ma questo è compito mio e devo trovare il modo giusto per cambiare le cose”.

Forse oggi con maggiore lucidità potevate gestire meglio e arrivare più spesso alla conclusione

“Certo, con maggiore lucidità potevamo fare meglio. Non siamo riusciti a gestire bene il pallone nel secondo tempo e il loro pareggio ci ha tolto un po’ di sicurezze ma questo non possiamo permettercelo se vogliamo fare un campionato di livello. Capiamo la delusione dei tifosi, lo siamo anche noi. Dobbiamo solo pensare a lavorare meglio”.

Anche su palla inattiva c’è qualche sofferenza di troppo.

“Nelle scorse gara abbiamo sbagliato nelle posizioni, oggi in questo non abbiamo sbagliato ma dobbiamo comunque continuare a lavorare”.

Flash sulle condizioni di Lamptey?

“Non saprei, ma non dovrebbe essere qualcosa di grave. Il dottore ha detto che ha risposto negativamente alle manovre, staremo a vedere”.