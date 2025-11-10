Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, c'è il carattere ma non la qualità: il verdetto di San Siro

Lazio, c'è il carattere ma non la qualità: il verdetto di San SiroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Che la Lazio non si presentasse a San Siro con l'ambizione di giocare partita alla pari con l'Inter lo aveva fatto capire chiaramente Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia. Che però i biancocelesti si ritrovassero sotto di fatto alla prima azione della partita nessuno lo aveva messo in preventivo. Una partenza così negativa poteva far crollare una squadra fragile, invece la Lazio a San Siro si è scoperta solida mentalmente. "La squadra dal punto di vista della mentalità sta crescendo - ha detto Sarri nel postpartita - potevamo uscire dalla gara mentalmente. Ci sono aspetti positivi, ripartiamo da questi". Quello che è mancato, più semplicemente, è l'aspetto tecnico. "Può darsi che gli errori da cui sono nati i gol siano dovuti al gap tecnico tra le due squadre, ma ci lasciano l'amaro in bocca".

Lazio, la ricerca della qualità e della presenza in area di rigore

Oltre alla qualità, tema ormai ricorrente in casa Lazio, quello che è mancato è anche un punto di riferimento in attacco in grado di impensierire la difesa avversaria. Dia ancora una volta ha sofferto e l'assenza di Castellanos pesa come un macigno nel gioco della Lazio. La speranza è quella di recuperare l'argentino il prima possibile, anche se sul suo ritorno ancora non ci sono certezze. L'obiettivo rimane quello di metterlo a disposizione di Sarri per la sfida con il Lecce dopo la sosta, ma non è da escludere anche il forfait con i salentini e rinviare il rientro alla doppia sfida con il Milan tra Serie A e Coppa Italia. Tempistica simile per il rientro di Dele-Bashiru, sul quale bisognerà fare dei ragionamenti anche in ottica reintegro nella lista Serie A. Dovrebbero slittare a dicembre i rientri di Cancellieri e Rovella, i due che al momento sono più indietro nella tabella di marcia verso il rientro in gruppo.

Articoli correlati
L'Inter si vendica della Lazio, la Repubblica: "E ora Chivu pensa al derby" L'Inter si vendica della Lazio, la Repubblica: "E ora Chivu pensa al derby"
Lautaro e Bonny stendono la Lazio e il QS titola: "L’Inter viaggia in prima classe”... Lautaro e Bonny stendono la Lazio e il QS titola: "L’Inter viaggia in prima classe”
Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio... Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
Altre notizie Serie A
Un primo bilancio statistico del Milan: 2 punti di media, bene in casa, trasferte... Un primo bilancio statistico del Milan: 2 punti di media, bene in casa, trasferte in calando
Fiorentina, tracce di ’Vanolismo’ in mezzo a tanti errori. La strada per la ripresa... Fiorentina, tracce di ’Vanolismo’ in mezzo a tanti errori. La strada per la ripresa è ancora lunga
Lautaro Martinez ruggisce e l'Inter è in vetta. Ma Chivu frena gli entusiasmi Lautaro Martinez ruggisce e l'Inter è in vetta. Ma Chivu frena gli entusiasmi
Lazio, c'è il carattere ma non la qualità: il verdetto di San Siro Lazio, c'è il carattere ma non la qualità: il verdetto di San Siro
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre... Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz... Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz e Zverev
Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa" Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
2 Sarri non fa drammi dopo il ko di San Siro, ma alla fine se la prende con l'arbitro
3 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
4 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La vittoria di Chivu: contro la Lazio un segnale di lealtà e fiducia da tutta l'Inter
Immagine top news n.1 Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
Immagine top news n.2 Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Immagine top news n.3 Atalanta, contatti fitti con Raffaele Palladino. Possibile contratto fino al 30 giugno del 2027
Immagine top news n.4 Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Barella sta ancora correndo, Dia francobollato e spedito in panchina
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica: Chivu aggancia Gasperini, Inter prima. Sarri scavalcato da Grosso
Immagine top news n.6 Una sosta da prima della classe: l'Inter stende 2-0 la Lazio e guarda la Serie A dalla vetta
Immagine top news n.7 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un primo bilancio statistico del Milan: 2 punti di media, bene in casa, trasferte in calando
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, tracce di ’Vanolismo’ in mezzo a tanti errori. La strada per la ripresa è ancora lunga
Immagine news Serie A n.3 Lautaro Martinez ruggisce e l'Inter è in vetta. Ma Chivu frena gli entusiasmi
Immagine news Serie A n.4 Lazio, c'è il carattere ma non la qualità: il verdetto di San Siro
Immagine news Serie A n.5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Immagine news Serie A n.6 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, rimonta e quinta gara utile di fila: Tisci elogia la squadra: "Punti cercati e meritati"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Grande partita, ma meritavamo di più. L’arbitro? Decisioni discutibili"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato, ma l’atteggiamento è quello giusto. Ci rialzeremo subito"
Immagine news Serie C n.5 Altamura, Mangia dopo il ko col Catania: “Buona gara, ma serve più precisione e concretezza”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pareggio tra Ternana e Vis Pesaro. Benevento corsaro a Foggia e a -2 dalla vetta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?