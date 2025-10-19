Fiorentina, Pioli: "Non meritavamo di perdere, le colpe sono solo mie e non del club"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN la gara persa per 2-1 contro il Milan: "Uno dei motivi per cui sono dispiaciuto è che la Fiorentina ha investito tanto su di me, ma purtroppo non stiamo ottenendo risultati e dobbiamo cercare di fare meglio. Noi e non solo noi. Facendo così invitiamo i giocatori a simulare e mettersi le mani in faccia. Riparto sempre dalla prima norma che ci hanno detto gli arbitri, il VAR interviene se c'è un chiaro errore dell'arbitro. Peccato perché sento tanti commenti, alcuni anche banali, ma va bene così. Dobbiamo far meglio, io per primo".

Kean fuori per scelta tecnica?

"No, Moise cominciava a sentire fastidio alla caviglia e Piccoli poteva darci più energia. Abbiamo anche palleggiato bene, bisogna giocare più in verticale ma la prestazione l'abbiamo fatto. Abbiamo subito il pareggio quando eravamo in dieci e poi quel gol su rigore ma abbiamo concesso poco e non meritavamo di perdere. Abbiamo gestito bene la palla, il Milan non aveva ancora tirato in porta e la prestazione contro la prima in classifica la squadra l'ha fatta. Le colpe sono mie, non del club che mi ha messo nelle condizioni migliori. Non ci sono problemi nello spogliatoio, solo i risultati ci stanno andando contro. Ranieri era pronto per rientrare, ma è anche questo il nostro momento: paghiamo tutto a caro prezzo".