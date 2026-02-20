Samb e Foggia, non solo la questione allenatori. I due club si contendono anche Pavone

Abbiamo parlato proprio poco fa dei due esordi sulle panchine di Serie C che si avranno nel weekend ormai alle porte, che per la categoria segna la 28ª giornata (CLICCA QUI per il programma completo), ma Sambenedettese e Foggia non sono solo accumunate dal fatto che vedranno entrambe il quarto tecnico dell'anno alla guida delle rispettive prime squadre, ma anche dalla questione legata al Direttore Sportivo.

Entrambi i club, infatti, hanno sollevato dall'incarico i rispettivi dirigenti, Stefano De Angelis i rossoblù e Carlo Musa i pugliesi, con questi ultimi che sembrano ormai a un passo dalla nomina di Giuseppe Pavone nell'organigramma, forse più come Direttore dell'Area Tecnica (come anticipato, il ruolo di Ds potrebbe andare a Carmine Cagnazzo); attenzione però, qui arriva l'intreccio. Perché Pavone - come è emerso da diversi quotidiani marchigiani - è anche uno dei nomi vagliati dalla Samb, che ha però ribadito più volte di non aver fretta nella nomina del nuovo uomo mercato. In virtù del fatto che l'esperto dirigente non ha firmato contatti con i Satanelli, ogni scenario appare ora possibile.

Anche se, ai microfoni di Foggia Città Aperta, Pavone, circa due settimane fa, si era così espresso: "Posso mai dire di no al Foggia? Ho dato la mia disponibilità, anche se ho chiarito che prima devo liberarmi formalmente dall’attuale impegno" (il Trapani). Non resta quindi che attendere.