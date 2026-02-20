Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Inter in campo ad Appiano Gentile dopo la trasferta norvegese col Bodo/Glimt, con i nerazzurri di Cristian Chivu che preparano la sfida contro il Lecce in Salento in programma sabato 21 febbraio alle ore 18.
Assente, come noto, Lautaro Martinez dopo l'affaticamento muscolare al soleo patito in Norvegia che lo terrà fuori alcune settimane. Oltre al Toro, assente anche Hakan Calhanoglu (comunque squalificato per Lecce, così come Barella), mentre sono regolarmente in gruppo Piotr Zielinski e Davide Frattesi, coi due giocatori che si candidano quindi per una maglia da titolare al Via del Mare.
Per quel che riguarda la situazione del capitano dell'Inter, al netto di nuove valutazioni la prossima settimana, l'idea dello staff nerazzurro è quella di procedere con cautela, senza affrettare i tempi come successo in passato (come in occasione della semifinale Champions col Barcellona). Lo stop per l'argentino dovrebbe essere di circa un mese, lasso di tempo che gli farebbe saltare anche il derby col Milan.
