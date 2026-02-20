Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Si avvicina la 26ª giornata del campionato di Serie B e TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B, 26ª GIORNATA
Venerdì 20 febbraio
Ore 20:30 - Frosinone-Empoli
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazioni
I convocati di Alessio Dionisi- In attesa di comunicazioni
Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazioni
I convocati di Alberto Aquilani - Out Bashi oltre al solito Cissé
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Esteves, Antonini, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Alesi, Rispoli, Buglio
Attaccanti: Pittarello, Iemmello, Nuamah, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazioni
I convocati di Angelo Gregucci - In attesa di comunicazioni
Ore 15:00 - Padova-Bari
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazioni
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazioni
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazioni
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazioni
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
I convocati di Giovanni Stroppa - Non arruolabile Doumbia, mentre si rivede Casas
Portieri: Grandi, Plizzari, Stankovic
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bohinen, Busio, Dagasso, Duncan, Farji, Lella, Kike Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Yeboah, Lauberbach
I convocati di Giorgio Gorgone - Out anche Desplanches e Brandes. In totale sono 8 gli assenti
Portieri: Saio, Bonassi, Profeta
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Faraoni, Gravillon, Cagnano, Corbo
Centrocampisti: Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Berardi
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Olzer, Russo
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazioni
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazioni
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazioni
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazioni
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazioni
I convocati di Andrea Sottil - In attesa di comunicazioni
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazioni
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazioni
