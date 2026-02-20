Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Non sottovalutare il Pescara, la richiesta di Stroppa al Venezia: "Concentrati su quel che sappiamo fare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:28Serie B
Tommaso Maschio

"Con il Cesena abbiamo ripreso la nostra marcia, al di là dei quattro gol segnati abbiamo messo in campo una prestazione più che positiva. Domani sarà l’ennesima sfida per cercare di fare più punti possibili fino alla fine". Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa alla vigilia di un testa coda come quello contro il Pescara torna anche sul successo contro i romagnoli nell'ultimo turno chiedendo ai suoi di non sottovalutare l'avversario e di proseguire nel cammino verso la promozione: "Le ultime partite del Pescara non possono farci abbassare la guardia, abbiamo un obiettivo che tiene alte le nostre motivazioni, e non credo di poter motivare ulteriormente la squadra perché i ragazzi sono da sempre stati molto mentalizzati ed hanno grande responsabilità in quello che fanno. - prosegue Stroppa come si legge sul sito del club - Ci sono e ci saranno delle difficoltà anche domani, ma l’obiettivo è troppo importante per non trovare le energie giuste per affrontare ogni partita al 100%".

"Gli errori della gara di andata col Pescara ci hanno permesso di alzare il livello delle nostre prestazioni successive. Domani sarà molto importante essere concentrati su quello che siamo in grado fare meglio. - spiega Stroppa parlando anche di come sia cambiata la squadra biancoazzurra - Gli abruzzesi con Gorgone hanno trovato un’identità più coraggiosa, senza disperdere le capacità della squadra di giocare in verticale; il Pescara ha giocatori molto temibili davanti, in più Brugman ha qualità tecniche in mezzo al campo per dettare i tempi e la squadra può contare su calciatori che possono essere protagonisti in questa categoria. Arrivano da una vittoria importante ad Avellino, sono una squadra in salute".

Infine un pensiero al finale del campionato: "Noi dobbiamo continuare a giocare partita dopo partita; a Cesena ho fatto cinque cambi e tutti i subentrati hanno dato risposte positive. Questo dà tanta motivazione anche a me per poter gestire di più la rosa. Come ho già detto in passato il segreto di questa squadra sono i giocatori che sono indietro nelle gerarchie, so che su di loro posso contare sempre.”

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
