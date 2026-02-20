TMW Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku

La coda polemica dei fatti che hanno caratterizzato Inter-Juventus continua ad essere ben presente, soprattutto dalle parti della Continassa. Nelle scorse ore la società bianconera ha presentato ricorso per la squalifica di Pierre Kalulu dopo il rosso nell'oramai noto contatto con Alessandro Bastoni che ha portato al secondo giallo e quindi al rosso al 42° minuto del primo tempo del Derby d'Italia. Ricorso però bocciato dalla Corte Sportiva d'Appello e squalifica confermata per il difensore francese.

La Juventus però vuole andare fino in fondo e così, dalle ultime raccolte, ha fatto richiesta di grazia per acclarata ingiustizia al presidente Gabriele Gravina. Un precedente recente esiste e riguarda proprio Inter e Juventus: nel 2023 lo stesso Gravina concesse la grazia in "via eccezionale e straordinaria" a Romelu Lukaku, attaccante all'epoca all'Inter che ricevette una seconda ammonizione per aver reagito a cori razzisti da parte dei tifosi della Juventus.

Nelle disposizioni del Giudice Sportivo in seguito alla giornata, ricordiamo, non si faceva riferimento alla specificità dell'episodio, con la nota di spiegazione della squalifica per una giornata che recitava semplicemente per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il concitato post partita, ricordiamo, ha portato anche alle inibizioni dei dirigenti della Juventus Comolli e Chiellini.