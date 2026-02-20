Pisacane per 'Junior Reporter': "Il mio, a e con il Cagliari, è un viaggio lungo e bello"

Come si legge sui canali ufficiali del club, in casa Cagliari si è tenuto un nuovo appuntamento con 'Junior Reporter': i giovani cronisti in erba, stavolta, hanno avuto l’opportunità di rivolgere le loro domande all’allenatore rossoblù Fabio Pisacane, che a margine della conferenza stampa che anticipa il match contro la Lazio, "ha incontrato una rappresentanza degli alunni delle classi 1B, 1C e 2A delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sarroch e della 1F dell’istituto “Francesco Ciusa” di Villa San Pietro. Il progetto, nato in collaborazione con Saras, si rinnova di anno in anno e offre ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto con i protagonisti dell’area sportiva del Cagliari Calcio.

Numerose le domande rivolte al Mister, capaci di spaziare su molteplici temi: dai sogni d’infanzia agli inizi con il pallone, passando per altri interessi e aspirazioni; quindi la gestione dei diversi momenti della stagione, quelli positivi e quelli più complessi, gli eventuali rituali pre-gara, gli idoli del Pisacane bambino e la forte emozione di allenare a Cagliari, sua città d’adozione.

«Nella vita il senso di responsabilità è importante e io lo sento fortemente verso questa terra e questi colori. Sono arrivato undici anni fa e non avrei mai pensato che sarebbe andata così: un viaggio lungo, bello e che continua ancora oggi». Sul cambio di mentalità da giocatore ad allenatore: «Quando alleni hai davanti tante persone che ti ascoltano, per le quali e sulle quali devi fare delle scelte, mentre da calciatore pensi soprattutto a te stesso. Devi studiare, applicarti, imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, per poi metterci del tuo e raggiungere un obiettivo di squadra». E infine un monito: «Sono i momenti difficili quelli in cui ti rafforzi, in cui non devi abbatterti ma pensare positivo, perché la rinascita e il riscatto possono arrivare in qualsiasi momento», ha spiegato ai bambini di “Junior Reporter” Fabio Pisacane.

A corredo della giornata, i giovani giornalisti redigeranno un loro articolo per “Domus Rossoblù”, il magazine ufficiale del Cagliari Calcio, distribuito in formato digitale e cartaceo sugli spalti dello stadio prima di ogni partita. Il miglior elaborato verrà pubblicato nell’ultimo numero stagionale, in occasione di Cagliari-Como".