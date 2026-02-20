Foggia, arriva il difensore croato Eric Biasiol. Contratto fino al giugno 2027
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Eric Biasiol, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027.
Difensore centrale, nato a Rijeka il 9 maggio 1997, Biasiol cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’HNK Rijeka. Approda nel nostro Paese in Serie D, vestendo le maglie del Forlì FC e del Giugliano Calcio 1928, con cui conquista la vittoria del campionato. Nella stagione 2022/2023 fa il suo esordio tra i professionisti sempre con il Giugliano, prima di trasferirsi all’AZ Picerno, dove realizza anche la sua prima rete. In Lega Pro ha collezionato complessivamente 45 presenze. Nella prima parte dell’attuale stagione ha militato nell’Heraclea Calcio, totalizzando 20 presenze e una rete.
Queste le prime dichiarazioni di Eric Biasiol, che indosserà la maglia numero 4, da calciatore rossonero: «Ringrazio la proprietà per l'occasione che mi è stata concessa. Giocare per un club così prestigioso è motivo di grandissimo orgoglio».
