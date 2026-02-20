TMW Radio Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Simone Braglia, ex portiere.

Otto giorni decisivi per il futuro di Spalletti alla Juve?

"Avrebbe fatto peggio di Tudor perdesse, ma con una rosa che non è all'altezza della professionalità e dell'esperienza di Spalletti. Lui ha dato identità e gioco alla Juve, non trovo corretto sparare su Spalletti qualora non arrivasse quarto. La Juve deve partire dall'allenatore, invece qui si sovvertono i ruoli. Si parte da una società che non esiste, non vedo un'identità società che possa rispecchiare un blasone che la Juve ha".

Cosa aggiunge sulla rosa?

"Forse qualche giocatore non rientra nell'educazione che sta dando Spalletti".

Yildiz grande giocatore ma non un fenomeno. Che ne pensa?

"Yildiz in questo momento è un giocatore di prospettiva ma non uno che può fare la differenza. Alla Juve la differenza la fai in un contesto che funziona a meraviglia. E' un giocatore che in divenire potrebbe essere un fenomeno, ma oggi non è come Del Piero".

Juve col Como, come la vede?

"Partita difficile, ma se la Juve fa trapelare che Spalletti rimarrà, per me il Como avrà poche chance. Tra l'altro non c'è Nico Paz. E' una partita fondamentale per la Juve".

Inter senza Lautaro a Lecce, può subire il contraccolpo?

"L'Inter rischia a Lecce. Non sarà una partita semplice, il Lecce gioca bene, ha vinto a Cagliari, lotta per la salvezza. L'Inter, anche per queste polemiche e gli infortuni, può rischiare".

Milan, 40 anni dall'inizio della presidenza di Silvio Berlusconi:

"La qualità migliore è che era uno che vedeva avanti. E poi nella scelta degli uomini, a cui dava grande libertà. Il giocatore doveva pensare veramente solo a giocare in quella presidenza".