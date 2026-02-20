TMW Radio Di Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"

L'ex calciatore David Di Michele è stato ospite di TMW Radio per analizzare i temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che idea ti sei fatto dell'alterco tra Fabregas e Allegri?

"Il gesto di Fabregas non è stato di certo bello. Fermare Saelemaekers a quel modo è qualcosa che non ti aspetteresti da nessun allenatore. Allegri invece devo dire che negli ultimi anni si è costruito un personaggio, ci gioca un po'. Il primo ha sbagliato in un modo e il secondo in un altro. Certo, la cosa che risalta è che a Fabregas non è accaduto nulla mentre Allegri è stato espulso".

I prossimi otto giorni saranno decisivi per Spalletti o andrebbe rinnovato a prescindere?

"Ha ereditato una squadra non costruita da lui e ha dovuto anche rigenerarla. Prima David era un fantasma, Locatelli giocava solo in orizzonatale, così come sono cresciuti Conceicao e McKennie. Ad Istanbul si poteva anche perdere e ad oggi confermerei Spalletti. Non si può cambiare in continuazione altrimenti non ti riprendi più".

Yildiz deve ancora fare il salto di qualità?

"Ora non è ancora un top player vero e proprio. Ad oggi è un ottimo giocatore che in futuro potrebbe potenzialmente diventare un top. Ancora non è in grado di portare sempre a casa le vittorie. Per ribaltare con il Galatasaray servirebbe l'apporto di un fuoriclasse, vedremo che risposte darà".