Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, De Rossi esalta Amorim: "Acquisto brillante, sarà titolare per tanti anni"

Genoa, De Rossi esalta Amorim: "Acquisto brillante, sarà titolare per tanti anni"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:22Serie A
Daniel Uccellieri

Nel corso della lunga conferenza stampa in vista della gara con il Torino, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha toccato vari argomenti, fra cui l'inserimento di Amorim:

Vintinha, Colombo, Messias, Malinovskyi e Baldanzi: Il Genoa può reggere in campo tutti questi giocatori?
"Sì. Ovviamente sarebbe una squadra con un baricentro spostato verso l’attacco. Può reggere questa squadra mettendo Ruslan davanti alla difesa. E’ un’idea molto bella, romantica ma in questo momento un giocatore come Frendrup penso che si faccia fatica a tenerli fuori. Lui vede il pericolo prima che se ne accorgano gli avversari stessi. E quindi un giocatore così diventa più importante quando metti giocatori così votati all’attacco. Non è che non può reggere ma sarebbe inserire tanti giocatori che come prima idea hanno di fare qualcosa di positivo nella fase offensiva. Ma in questo momento mettere un giocatore che vada a spegnere gli incedi prima che divampano è necessario".

Tutti a disposizione?
"No. Otoa ha avuto una distorsione alla caviglia ieri durante l’allenamento. Vediamo come sarà, ma non credo ci sia per la partita di domenica. Lui potrebbe essere l’unica assenza. Gli altri hanno qualche acciacco ma niente di preoccupante. Anche Otoa non ha nulla di preoccupante ma non penso che la faccia per domenica".

Amorim?
"Si sta inserendo molto bene. Come i giovani forti sanno fare. Ha personalità e voglia, me lo ricorda sempre. E’ solo questione di dover levare qualcuno che è un giocatore importante per noi. Amorim sarà il titolare del Genoa l’anno prossimo e per tanti anni ancora. Penso sia un acquisto molto brillante e penso che vada nella direzione dove io vorrei portare la squadra. E’ un giocatore che si muove, si sposta, gioca davanti alla difesa, ha dinamismo, è rognoso quando non ha la palla. Il problema che a centrocampo giocano in tre e per levare uno di quei tre ci devo pensare sopra".

Articoli correlati
Genoa, De Rossi: "Col Toro sarà tostissima. Otoa ha avuto un problema alla caviglia"... Genoa, De Rossi: "Col Toro sarà tostissima. Otoa ha avuto un problema alla caviglia"
Genoa, il pubblico carica la squadra in vista del Toro: oggi porte aperte al "Signorini"... Genoa, il pubblico carica la squadra in vista del Toro: oggi porte aperte al "Signorini"
Genoa e Cremonese, pareggio che non serve a nessuna. Il Secolo XIX: "0-0 che pesa"... Genoa e Cremonese, pareggio che non serve a nessuna. Il Secolo XIX: "0-0 che pesa"
Altre notizie Serie A
Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, Daivd c'è. E su Locatelli e McKennie..."... Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, Daivd c'è. E su Locatelli e McKennie..."
Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora... Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora riprendiamo"
Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni
Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray... Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray
Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti TMW RadioSpalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"... Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"
Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"... TMW RadioGianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito" Live TMW Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Richiesta di grazia per Kalulu atto dovuto dopo due ingiustizie evidenti"
Immagine top news n.2 Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Immagine top news n.3 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.6 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.7 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Cagliari non può ancora stare tranquillo, Bucci: "Noi un po' in emergenza, ora riprendiamo"
Immagine news Serie A n.2 Domani Cagliari-Lazio, i convocati di Sarri: torna a disposizione Zaccagni
Immagine news Serie A n.3 Infortunio per Osimhen: salta il Konyaspor. Cosa filtra verso Juventus-Galatasaray
Immagine news Serie A n.4 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso: "Matic giocatore assoluto, è determinante per la nostra crescita"
Immagine news Serie A n.6 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ceduto Stipe Vulikic a titolo definitivo al Levski Sofia
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Gregucci: "Prendiamo le partite come finali. In testa c'è solo il Mantova"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Con la Juve Stabia è uno scontro diretto. Ma zero ansie, solo carica"
Immagine news Serie B n.6 Ballardini: "Non rappresentiamo solo Avellino, ma tutta l'Irpinia. Con la Reggiana voglio concretezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.2 Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Immagine news Serie C n.3 Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
Immagine news Serie C n.4 Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Immagine news Serie C n.5 Forlì, rinnova uno dei protagonisti della promozione! Farinelli firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Foggia, arriva il difensore croato Eric Biasiol. Contratto fino al giugno 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV