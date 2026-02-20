Modena, Sottil: "Con la Juve Stabia è uno scontro diretto. Ma zero ansie, solo carica"

Trasferta campana per il Modena, che domenica se la vedrà contro la Juve Stabia nella sfida valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento al 'Menti', con fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Queste, nella conferenza stampa odierna, le parole dell'allenatore degli emiliani Andrea Sottil: "La Juve Stabia non è per me una sorpresa, lo scorso anno ha fatto la semifinale playoff, e la struttura della squadra più o meno è la stessa: hanno qualità, identità, è una squadra ben allenata, con concetti. E la prova di tutto questo è la classifica che hanno. Però attenzione, si dice che il campo sia un loro vantaggio, ma per me in realtà è un sintetico che li penalizza, proprio per le tante qualità che hanno. A ogni modo sappiamo dove andiamo e chi affrontiamo, ma questo non deve essere un alibi, abbiamo da fare la nostra partita. È una gara importante, uno scontro diretto: questo ci deve caricare, non dare ansia".

Parlando poi della rosa: "Ci siamo preparati bene, con grande serenità e ritmo, siamo tutti pronti e concentrati. Non ci saranno Pyyhtia e Sersanti, e l'uscita di Magnino, quasi inaspettata ma capibile, ci lascia un centrocampo un po' rimaneggiato, ma abbiamo comunque alternative interessanti. Tanto non è il modulo che conta, quanto la copertura degli spazi. Abbiamo sempre rispetto degli avversari, ma ci prepariamo sempre bene, tanto che sono convinto che chiunque schiererò darà una giusta risposta".

Conclude quindi: "Dobbiamo essere una squadra intelligente, che si adatta subito: se vado in montagna quando c'è neve con le infradito ho sbagliato tutto, non posso poi lamentarmi se ho freddo ai piedi. Devo andare con i doposci. Se vado a Castellammare so che tipo di campo trovo, e devo essere pronto".