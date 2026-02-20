Serie C, 28ª giornata...speciale X2. Samb e Foggia all'esordio del quarto tecnico stagionale

Come è noto, prenderà il via questa sera la 28ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma integrale), che inizia a essere uno dei primi confronti di un intenso rush finale, dal quale si avranno i primi verdetti circa le tre promosse e le due retrocesse dirette; situazione, quella legata alle retrocessioni dirette, che esenta il Girone B, dove si è vista l'esclusione del Rimini che vale appunto come formazione retrocessa.

Al netto di tutto ciò, però, questo turno di campionato segnerà anche l'esordio di due tecnici su altrettante panchine, perché dopo il precedente weekend Sambenedettese e Foggia sono state costrette a cambiare guida tecnica: o meglio, la Samb ha voluto cambiarla, il Foggia ha visto recapitarsi le dimissioni di Vincenzo Cangelosi e ha quindi dovuto optare per il quarto allenatore della stagione. La panchina è stata affidata a Michele Pazienza. I marchigiani, invece, hanno scelto l'esperienza di Roberto Boscaglia, con Marco Mancinelli esonerato dopo una sola gara, quella persa contro la Torres, uno scontro diretto per la salvezza.

Certo è che l'esordio di Boscaglia in rossoblù non sarà semplice, domani alle 17:30 la Samb farà visita al Ravenna - altro club fresco di cambio in panchina, ma con Mandorlini che ha già esordito lo scorso fine settimana -, mentre il Foggia di Pazienza domenica se la vedrà con il Crotone, altra compagine non proprio semplice da affrontare. A ogni modo, Samb e Foggia devono raddrizzare una stagione. E tentare il tutto per tutto.