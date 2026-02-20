L'Arezzo pronto a piazzare il colpo in mezzo al campo: intesa vicina con Viviani

L’Arezzo punta con decisione alla promozione in Serie B, visti anche i sette punti di vantaggio sul Ravenna e i nove sull’Ascoli che hanno giocato una gara in più, e prepara un colpo a effetto per il proprio centrocampo.

Come riferito dai colleghi di Sky Sport infatti il club toscano sarebbe vicino a chiudere per l’arrivo dell’esperto centrocampista Mattia Viviani svincolatosi a fine gennaio dal Benevento dopo la conclusione del ‘ferie-gate’ che lo aveva visto coinvolto con gli allora compagni in giallorosso Gennaro Acampora, Marco Pinato e Davide Agazzi.

Il classe 2000, che in questa stagione non è mai sceso in campo, è pronto a firmare con gli amaranto e ripartire così dopo le 26 presenze con due reti dello scorso anno per provare a dare il contributo alla promozione dell’Arezzo. Un acquisto in prospettiva in vista anche della futura Serie B dove il centrocampista vanta ben 96 presenze con due reti all’attivo con le maglie di Brescia, ChievoVerona, Cosenza e appunto Benevento.