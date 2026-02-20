Roma, buone notizie verso la Cremonese: Wesley si è allenato in gruppo
La Roma si è allenata nel primo pomeriggio sui campi di Trigoria per portare avanti la preparazione della sfida contro la Cremonese prevista per domenica 22 febbraio alle ore 20.45.
Come da indicazioni delle scorse ore, il brasiliano Wesley è rientrato a tutti gli effetti col gruppo, col trauma contusivo rimediato col Napoli in occasione del fallo da rigore di Rrahmani che è così alle spalle. In gruppo, già da ieri, anche il difensore Mario Hermoso che vista l'emergenza diffidati (oltre a Wesley, anche Mancini e Ndicka) si candida per una maglia da titolare contro i grigiorossi.
Restano invece tutte da valutare le condizioni fisiche di Paulo Dybala, ancora non al meglio per via del problema al ginocchio, e di Matias Soulé con la pubalgia che continua ad infastidire l'argentino ex Juventus.
