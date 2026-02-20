Come si batte lo Spezia? Mignani carica il Cesena: "Serve il massimo, ma gli avversari non collaborano"

"Come si batte lo Spezia? Ci si prova giocando una grande partita, che è quello che stiamo provando a fare ogni settimana sia negli allenamenti in settimana sia il sabato quando scendiamo in campo". Il tecnico del Cesena Michele Mignani parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida interna contro i liguri: "Ma come sempre c'è un avversario di fronte che non collabora e vuole fare la stessa cosa. - prosegue l'allenatore come riporta il Corriere Romagna - In settimana ho cercato di lavorare sull'autostima della squadra che ha perso una partita contro il Venezia con un passivo troppo ampio e vi posso dire che, allenando molti di questi ragazzi da quasi due anni, sono giocatori che ogni volta che sono inciampati si sono rialzati e hanno continuato a lavorare nel migliore dei modi".

Spazio poi alle assenze con Zaro squalificato e Castrovilli infortunato, ma anche con i rientri di Francesconi a centrocampo e di Shpendi e Olivieri in avanti: "Oggi si sono allenati tutti quindi stanno bene. Non hanno fatto tutti gli allenamenti con la squadra durante la settimana, ma sono sani e giovani, non è un allenamento in più che cambia”.

Infine Mignani analizza il calo iniziato a gennaio: "Tutto parte dall'inizio del mercato che è stato particolare per noi, poi ci sono anche dei demeriti nostri, ci mancherebbe, e un pizzico di sfortuna perché abbiamo perso alcune gare pur non meritando. Vedo la squadra tutti i giorni e ho grande fiducia, quando porteremo tutti in condizione torneremo a vedere un Cesena di un certo tipo”.