Pazienza e resilienza, i concetti per battere il Catanzaro. Chiappella: "Voglio un'Entella di spirito"

"La settimana piena è stata diversa da quella precedente con l'infrasettimanale, abbiamo avuto più tempo per recuperare meglio le energie e abbiamo avuto la possibilità di analizzare con lucidità le cose che non sono andate a Palermo: dobbiamo essere più efficaci nelle due aree, e su questo domani mi aspetto un passo in avanti": così, alla vigilia della sfida al Catanzaro, il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella.

Che si è poi concentrato sul match, valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie B: "Il Catanzaro è in salute, è cresciuto molto rispetto all'andata, sa palleggiare molto bene e ci vorranno pazienza e resilienza sotto questo aspetto. Non solo, sa verticalizzare bene nei momenti giusti del match. Ci vorrà quindi una grande prestazione ma ci siamo allenati bene, siamo fiduciosi: i ragazzi hanno grande cultura del lavoro, ma non dovrà mancare il nostro spirito battagliero. Senza però avere sbalzi umorali, sull'aspetto mentale ci lavoriamo molto: voglio sempre un aspetto positivo ed entusiasta verso il percorso".

Conclude quindi guardando alla rosa, senza però sbilanciarsi su possibili formazioni: "La squadra, da quando ha ripreso, ha dimostrato di andare avanti con un'identità forte. Abbiamo una rosa equilibrata, qualche cambio forse ci sarà ma è proprio la squadra che ci dà modo di scegliere con serenità, contando sul lavoro di tutti".