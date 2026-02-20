Domani Lecce-Inter, i convocati di Di Francesco: Stulic stringe i denti, rientrano in due
Il tecnico del Lecce Eusebio Di francesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Inter che andrà in scena domani, sabato 21 febbraio, alle ore 18 al Via del Mare. Presente Stulic nonostante le non perfette condizioni, così come i rientranti Perez e Banda. Restano fuori gli infortunati Camarda e Berisha. Questo l'elenco:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Cheddira, N'Dri, Pierotti, Sottil, Stulic
