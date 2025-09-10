Fiorentina, Pradè e i mancati acquisti: "Kessie? Condizioni impossibili. Sbagliato su Lindelof"

Durante la sua conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè si è soffermato anche sugli acquisti che non si sono concretizzati iniziando alle trattative degli ultimi giorni su Lindelof e Ceballos: "Su Lindelof era legato alla partenza di Comuzzo. Lo avevamo già bloccato e non ci abbiamo fatto nemmeno una bella figura. Ceballos nulla di concreto".

Kessie c'è mai stato qualcosa?

"C'è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni".

Qual è il suo rapporto con i procuratori?

"Lucci nella prima sessione in cui sono stato alla Fiorentina portò Cuadrado, Badelj e Vecino, successivamente Muriel. L'anno scorso abbiamo portato Kean, Dzeko a parametro zero, Nicolussi a un milione di prestito e Piccoli lo abbiamo voluto noi. Noi siamo una società che lavora con tutti, non ci precludiamo nessun rapporto".

