L'Al Ahli vola ai quarti di finale di King Cup senza Kessié. Domani tocca a Inzaghi e CR7
Finiscono qui, almeno per la serata - in attesa del prosieguo domani -, gli incroci agli ottavi di finale di King Cup in Arabia Saudita. L'Al Ahli, orfano di Franck Kessié (ex Milan nemmeno convocato), travolge senza troppi problemi l'Al Batin (squadra di seconda divisione saudita) 3-0: l'autogol di Jalfan, Buraikan e l'ex Brentford Ivan Toney decidono il match. Staccando di diritto il pass per i quarti di finale della coppa.
Presente dal primo all'ultimo minuto in campo anche Ibanez, dal passato a tinte giallorosse nel cuore di Roma, al pari dell'ex Atalanta e Juve Demiral. Domani sarà il turno dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e soprattutto fuochi d'artificio per il super incontro tra l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Ittihad di Benzema, per i due ex compagni ai tempi del Real Madrid.
Risultati ottavi di finale
Al Kholood - Al Najma 1-0 d.t.s.
Al Fateh - Al Riyadh 2-0
Al Khaleej - Al Taawon 2-1 d.c.d.r.
Al Batin - AL Ahli 0-3
Ottavi di finale di domani
Al Qadisiyah - Al Hazem
Al Shabab - Al Zulfi
Al Okhdood - Al Hilal
Al Nassr - Al Ittihad
*in neretto le qualificate ai quarti