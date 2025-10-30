Al Ahli, passo falso allo scadere: rimontato 1-1, Kessié perde terreno da Inzaghi e CR7
Due colpi di scena in un finale super concitato tra Al Ahli e Al Riyadh in occasione della settima giornata di Saudi Pro League: la gara non voleva sapere di sbloccarsi, finché la squadra di Kessié (ex Milan in campo tutti i 90 minuti) ha conquistato un calcio di rigore trasformato dall'ex Brentford Ivan Toney. Eppure al 101' gli avversari hanno centrato una rimonta spettacolare e sempre dal dischetto con Toze per l'1-1 finale. E la frenata clamorosa dell'Al Ahli.
Così la truppa di Jaissle - che ha schierato dal primo minuto anche Demiral e Ibanez, due ex Serie A tra Atalanta e Roma in difesa - deve accontentarsi di un solo punto in casa e contro la dodicesima forza del campionato saudita. Insabbiandosi in quinta posizione. Mentre l'Al Hilal di Simone Inzaghi terzo in classifica - che deve ancora giocare - dista un passo.
I risultati di oggi
Damac - Al Fateh 1-1
Al Ahli - Al Riyadh 1-1
Al Kholood - NEOM 2-3
Le partite rimanenti
Al Okhdood - Al Najma
Al Hilal - Al Shabab
Al Ettifaq - Al Hazem
Al Taawon - Al Qadisiyah
Al Khaleej - Al Ittihad
Al Nassr - Al Fayha
CLASSIFICA
1. Al Nassr 18 punti*
2. Al Taawon 15*
3. Al Hilal 14*
4. Al Qadisiyah 14*
5. Al Ahli 13
6. NEOM 13
7. Al Khaleej 10*
8. Al Ittihad 10*
9. Al Kholood 9
10. Al Fayha 8*
11. Al Ettifaq 7*
12. Al Riyadh 7
13. Al Shabab 6*
14. Al Hazem 5*
15. Al Fateh 5
16. Damac 3
17. Al Okhdood 1*
18. Al Najma 0*
*una gara in meno