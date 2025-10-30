Al Ahli, passo falso allo scadere: rimontato 1-1, Kessié perde terreno da Inzaghi e CR7

Due colpi di scena in un finale super concitato tra Al Ahli e Al Riyadh in occasione della settima giornata di Saudi Pro League: la gara non voleva sapere di sbloccarsi, finché la squadra di Kessié (ex Milan in campo tutti i 90 minuti) ha conquistato un calcio di rigore trasformato dall'ex Brentford Ivan Toney. Eppure al 101' gli avversari hanno centrato una rimonta spettacolare e sempre dal dischetto con Toze per l'1-1 finale. E la frenata clamorosa dell'Al Ahli.

Così la truppa di Jaissle - che ha schierato dal primo minuto anche Demiral e Ibanez, due ex Serie A tra Atalanta e Roma in difesa - deve accontentarsi di un solo punto in casa e contro la dodicesima forza del campionato saudita. Insabbiandosi in quinta posizione. Mentre l'Al Hilal di Simone Inzaghi terzo in classifica - che deve ancora giocare - dista un passo.

I risultati di oggi

Damac - Al Fateh 1-1

Al Ahli - Al Riyadh 1-1

Al Kholood - NEOM 2-3

Le partite rimanenti

Al Okhdood - Al Najma

Al Hilal - Al Shabab

Al Ettifaq - Al Hazem

Al Taawon - Al Qadisiyah

Al Khaleej - Al Ittihad

Al Nassr - Al Fayha

CLASSIFICA

1. Al Nassr 18 punti*

2. Al Taawon 15*

3. Al Hilal 14*

4. Al Qadisiyah 14*

5. Al Ahli 13

6. NEOM 13

7. Al Khaleej 10*

8. Al Ittihad 10*

9. Al Kholood 9

10. Al Fayha 8*

11. Al Ettifaq 7*

12. Al Riyadh 7

13. Al Shabab 6*

14. Al Hazem 5*

15. Al Fateh 5

16. Damac 3

17. Al Okhdood 1*

18. Al Najma 0*

*una gara in meno