Fiorentina, preparazione sbagliata? Il docente: "Cauti, so che Pioli è un cultore"

Il preparatore atletico Giovanni Bonocore, docente di teoria e metodologia dell'allenamento all'Università di Pisa che ha affiancato tra gli altri anche stelle come Alex Del Piero o Pepito Rossi, ha parlato al Corriere dello Sport, soffermandosi sulla preparazione atletica della Fiorentina, tema sul quale in molti hanno sollevato perplessità e continuano a farlo.

Dice Bonocore: "Andrei molto cauto, se cali dopo il 60' non c'entra l'aspetto atletico. Ho collaborato con Pioli al Milan, è un cultore della preparazione e mi suona tutto strano. Nel 2025, con tutti i professionisti che ci sono, è difficile. Non dimentichiamoci che i calciatori stanno due-tre ore al giorno sul campo e per il resto della giornata non possono essere seguiti".

C'è chi dice che il ritiro al Viola Park può essere un problema, che ne pensa Bonocore? Spiega il preparatore: "Impossibile, è uno dei migliori centri sportivi di Europa: il Viola Park è una garanzia". Quindi entra nel dettaglio del suo mestiere, spiegando quali dati vengano presi in primaria considerazione: "La potenza metabolica, che riassume accelerazioni, velocità sostenute e dispendio di energia. La distanza percorsa inganna, spesso è legata al risultato. Richiami di preparazione? Si facevano negli anni Sessanta… E senza stacchi rovini tutto. Il riposo è un grandissimo allenamento".