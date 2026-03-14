Sotto accusa i giocatori, blindato il tecnico. La Gazzetta dello Sport in apertura: "L'Inter vota Chivu"

"L'Inter vota Chivu" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. Sotto accusa i giocatori per la sconfitta contro il Milan, il club invece è dalla parte del tecnico ed è pronto a blindarlo con un rinnovo del contratto. Oggi contro l'Atalanta, i nerazzurri di Chivu sono chiamati al riscatto post-derby: il club si aspetta una risposta importante da Dimarco e compagni.

Le mosse di Spalletti - "Il nuovo Kenan": Spalletti cambia la Juventus. Bocciati sia David che Openda, Vlahovic ancora fuori per infortunio, non parte per la trasferta con l'Udinese e dunque toccherà a Kenan Yildiz fare il falso nueve al centro dell'attacco juventino.

Vittoria granata - "Un pieno di Toro": 4-1 del Torino contro il Parma, la squadra di D'Aversa si riscatta e trova una vittoria importante in chiave salvezza, allontanando i fantasmi e portandosi a -1 proprio dai ducali. Cairo: "A Masio scritte terribili contro di me".