Allegri: "Ho rivisto più volte l'esultanza di Modric dopo Milan-Napoli, è un esempio per tutti"
Mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN a poche ore dal big match con la Juventus, la sua ex squadra. Tra i tanti temi analizzati, il tecnico rossonero ha esaltato Luka Modric, ancora protagonista nonostante i suoi 40 anni:
"L'esultanza di Modric dopo Milan-Napoli? Sì, è una scena che ho visto più volte dopo la partita perché un gesto così ti fa capire tutta la passione e importanza di questo sport. Luka ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto in Milan-Napoli. Uno come lui ha vinto tantissimo, ha vinto il Pallone d'oro, e alla fine della partita si inginocchia in mezzo al campo. Questo è un esempio per tutti quelli che giocano a calcio".
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l'Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l'esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
