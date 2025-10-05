Beukema già pazzo di Napoli: "È pura follia, ma in senso positivo: volevo tutto questo"

Sam Beukema, difensore olandese passato in estate dal Bologna al Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese AD. Tanti i temi trattati, tra cui l'ambientamento in una piazza come quella partenopea.

Di seguito le sue parole: “Qui a Napoli tutto è più intenso, più grande, più estremo. È pura follia, ma in senso positivo. La gente qui è completamente ‘pazza’ per il calcio. Volevo assolutamente vivere tutto questo, ed è stata una delle ragioni per cui ho scelto questo club. Non è affatto paragonabile con l’Olanda, ma qui mi sto trovando davvero molto bene. Naturalmente so anche cosa abbia significato Diego Maradona per la gente qui: era come un Dio. È incredibile quanto lo amino ancora oggi”.