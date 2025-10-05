Bologna-Pisa, le formazioni ufficiali: Italiano lancia Dallinga dal 1', Gila sceglie Vural
Il programma della 6^ giornata di Serie A prosegue nel pomeriggio, con Bologna-Pisa tra le due gare delle 15.00. Italiano cambia 3/4 di della linea difensiva, rispetto al match pareggiato in Europa League contro il Friburgo. Conferma solo per Lucumì, nel quartetto davanti a Skorupski. In mezzo al campo Moro farà compagnia a Freuler, mentre in avanti viene concessa una chance dal 1' a Dallinga. Dall'altra parte, Gilardino conferma il 3-5-2 visto all'inizio del derby contro la Fiorentina. Solo un cambio, con Vural che a centrocampo prende il posto dell'ex Aebischer. Di seguito le formazioni ufficiali:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odegaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano
Pisa (3-5-2): Semper; Bonfanti, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Akinsanmiro, Vural, Leris; Nzola, Tramoni. All. Gilardino