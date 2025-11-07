Polverosi: "Vanoli non pensi di allenare la Fiorentina, ma la peggiore squadra-non squadra di A"

Il giornalista Alberto Polverosi ha pubblicato un lungo articolo sulle colonne del Corriere dello Sport, spiegando così le difficoltà della Fiorentina dopo l'ennesimo ko, questa volta in casa del Mainz: "I viola [...] sono in una crisi che sembra non avere una fine. Hanno sbagliato in attacco e in difesa, brutti fuori e fragili dentro. [...] Perché Vanoli si rendesse conto di quale impresa dovrà realizzare per risollevare la Fiorentina, si poteva fare a meno anche di questa sconfitta, ma considerato che l’ha vissuta da allenatore viola in pectore avrà avuto modo di restarne impressionato".

Polverosi prosegue: "[...] è arrivato il solito lungo momento critico, la solita incomprensibile (e inaccettabile) fragilità. [...] Un esempio: sull’uno a uno è entrato Comuzzo che a un certo punto, quasi da metà campo, ha dato la palla indietro al giovane portiere Martinelli, ma senza guardare dove fosse e senza calcolare la potenza del passaggio, era solo paura, e infatti la palla è finita in calcio d’angolo. La stessa paura che ha portato Piccoli a sbagliare due gol in area piccola. La stessa paura che ha fatto cincischiare prima Ranieri e poi Pongracic (quello del like sotto la notizia dell’esonero di Pioli) sul gol del pareggio dei tedeschi. Invece della solita scarica di adrenalina del post-licenziamento, al Viola Park hanno consegnato un barile di camomilla. Là dietro dormono tutti".

Infine spiega che cosa può portare Vanoli: "[...] Lo annunciano determinato, carico, motivato, l’esatto contrario della sua nuova squadra. Paradossalmente proprio il niente della Fiorentina di oggi può agevolarne il lavoro. Di solito l’allenatore che subentra in corsa riparte da una base lasciata in eredità dal predecessore, da un modulo, da un concetto. Ma qui non c’è niente di tutto questo, così Vanoli può ricominciare tutto da zero, perché a zero si trova ora la Fiorentina. Non ha bisogno di consigli, dicono pure che abbia le idee molto chiare. Spocchiosamente, un piccolo suggerimento glielo diamo lo stesso: non pensi di arrivare a Firenze per allenare la Fiorentina, perché non è così. Pensi invece che allenerà la peggiore squadra-non squadra di questo inizio di campionato, meritatamente ultima in classifica per risultati e gioco. Se parte da qui ha buone possibilità di salvare i viola, altrimenti sarà dura. Il resto deve essere opera della società: se qualcuno al Viola Park crede di salvarsi 'perché siamo la Fiorentina' sarà l’inizio della fine".