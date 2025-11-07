Roma, Gasperini: "Partita molto seria in Scozia. Sono soddisfatto della prestazione"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo il successo per 2-0 contro i Rangers in Europa League, che ha permesso ai giallorossi di arrivare a quota 6 punti nella competizione: "Non è mai facile vincere su questi campi. Abbiamo vinto con una buona prestazione, abbiamo fatto due gol e abbiamo corso relativamente pochi rischi".

È una squadra sempre sul pezzo, sempre concentrata.

"È stata una partita molto seria da parte di tutti, molto attenta e molto concentrata anche nel secondo tempo. Dopo l’inizio della ripresa abbiamo avuto un po’ di difficoltà, anche loro hanno alzato molto i ritmi, ma siamo riusciti a recuperare il gioco e il possesso. Abbiamo avuto un’occasione clamorosa, e anche qualcun’altra in cui ci siamo andati molto vicino, però io sono soddisfatto della prestazione".