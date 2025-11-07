Cosa farà adesso la Roma? Gasp ha rilanciato Pellegrini ma il futuro resta incerto

"Il destro che vale il 2-0 e fa vivere una partita più tranquilla alla Roma è chirurgico, da calciatore in fiducia. E un Pellegrini in fiducia vale parecchio". Così TMW nella serata di ieri ha commentato la prestazione di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che nella sfida di Europa League a Glasgow contro i Rangers ha realizzato la rete del definitivo 0-2. Quella che ha permesso ai giallorossi di vivere un secondo tempo relativamente tranquillo e, soprattutto, di portare a casa una vittoria importante che ha fatto risalire i giallorossi al 18esimo posto. "Pellegrini ha fatto bene, tecnicamente è un giocatore di livello. Sul piano atletico il suo rendimento è sempre elevato. Ha fatto un bellissimo gol. Poi ha giocato in mezzo e lì è calato un pochino. Quando la partita diventa faticosa si isola un po’, ma la prestazione è stata di livello", ha dichiarato al termine della partita Gian Piero Gasperini. Un allenatore che anche nella Capitale si sta confermando abilissimo nel rilanciare giocatori che sembravano smarriti. Gasp appena arrivato l'ha prima messo in discussione, in estate gli ha anche tolto la fascia di capitano. Poi passo dopo passo sta provando a riportare su suoi livelli un calciatore troppo spesso utilizzato anche come capro espiatorio quando le cose a Trigoria non hanno funzionato.

In estate Pellegrini è stato più volte vicino all'addio, è rimasto in vendita fino alle ultime ore della finestra di calciomercato. Alla fine però offerte concrete, proposte irrinunciabili, non sono arrivate. In Premier League s'è mosso soprattutto il West Ham senza però mai convincere del tutto le parti in causa per un giocatore che sembrava giunto a fine ciclo. Che sembrava non potesse più continuare una carriera ad alti livelli con la casacca giallorossa. E invece...

Oggi che Pellegrini è tornato al centro della Roma c'è da chiedersi però quale sarà il suo futuro. Il contratto parla chiaro: scadrà il prossimo giugno. E l'ingaggio è di quelli importanti: circa 3.5 milioni di euro netti. In estate l'intenzione della società giallorossa era quella di darlo via, ma magari proprio questa stagione potrebbe far cambiare idea a chi si trova ai piani alti. Anche perché lo stesso calciatore non ha mai nascosto di voler restare, pur dichiarando pubblicamente in una recente intervista a 'Il Romanista' di non sapere quale sarà il suo destino: "Quel che sarà, sarà", s'è limitato a dire. Un modo per ribadire che la decisione finale spetterà ai Friedkin, che saranno loro ad avere l'ultima parola.