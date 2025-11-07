Il doppio ex Rincon: "Il Torino è la mia casa, nel derby con la Juve tifo per i granata"

Tomas Rincon, doppio ex di Juventus e Torino, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport in vista del derby della Mole. Queste le sue dichiarazioni sulle due squadre in cui ha giocato, a partire da quella bianconera: "Ai bianconeri mi legano momenti belli e intensi: ho ancora grandi amici lì. Mi sono goduto uno spogliatoio di campioni incredibili: penso al valore di Chiellini a livello umano, allo zoccolo duro degli italiani e pure alla spensieratezza dei sudamericani. Da Higuain a Cuadrado, passando per Dybala. Anche Mandzukic e Khedira erano impressionanti per mentalità e carisma".

Sul Toro, Rincon ha invece proseguito così: "Per me il Toro è casa. Mi è rimasto l’anno splendido con Walter Mazzarri e sarò eternamente grato a Sinisa Mihajlovic per avermi portato lì. E pure per i momenti vissuti con Nicolas Burdisso, un grande amico sin dai tempi del Genoa. Anche con De Silvestri abbiamo ancora un bellissimo rapporto: avevamo interessi in comune, al Toro sono stato proprio bene. Cito pure il presidente Cairo: ha sempre creduto in me, non soltanto a parole. Personalmente non lo scorderò mai. Non contesto i pensieri dei tifosi, ma di sicuro non posso dire nulla di male su di lui".

Sul derby di Torino in programma domani El General ha concluso così: "La Juve sta iniziando un nuovo percorso con Spalletti e il Toro spero che con Baroni possa finalmente trovare una svolta che cerca da anni: mi auguro sia l’anno giusto per l’Europa, contro le big si sono esaltati. Occhio a Yildiz e Simeone, i giocatori che guardo con maggiore interesse. Per il Toro sarà dura, ma anche la Juve è consapevole di trovarsi di fronte una squadra che sta facendo molto bene". Ma per chi tiferà Tomas Rincon? "Toro, senza alcun dubbio".