Fiorentina-Sigma Olomouc, arbitra il tedesco Badstübner: è al debutto in Europa

È il tedesco Florian Badstübner l'arbitro designato dalla UEFA per la sfida fra Fiorentina e Sigma Olomouc. I viola hanno già incontrato il tedesco lo scorso anno a Celje (era il quarto uomo della sfida di andata dei quarti), ma quella di giovedì sancirà il debutto da primo fischietto in Europa. Christof Günsch e Philipp Hüwe sono gli assistenti, il quarto uomo è Martin Petersen. Al VAR Benjamin Brand, AVAR Katrin Rafalski

La squadra arbitrale per Fiorentina-Sigma Olomouc

Arbitro

Florian Badstübner GER

Assistenti arbitrali

Christof Günsch GER

Philipp Hüwe GER

Quarto uomo

Martin Petersen GER

VAR

Benjamin Brand GER

AVAR

Katrin Rafalski GER

Il programma della vigilia

Domani, mercoledì 1 ottobre, sarà giorno di vigilia e alle ore 11:00, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà invece la conferenza stampa di Mister Pioli e di un calciatore della Fiorentina.

Alle ore 18:30, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Sigma Olomouc, Mister Janotka, ed un calciatore. Alle 19:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra ceca, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.