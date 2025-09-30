Fiorentina-Sigma Olomouc, arbitra il tedesco Badstübner: è al debutto in Europa
È il tedesco Florian Badstübner l'arbitro designato dalla UEFA per la sfida fra Fiorentina e Sigma Olomouc. I viola hanno già incontrato il tedesco lo scorso anno a Celje (era il quarto uomo della sfida di andata dei quarti), ma quella di giovedì sancirà il debutto da primo fischietto in Europa. Christof Günsch e Philipp Hüwe sono gli assistenti, il quarto uomo è Martin Petersen. Al VAR Benjamin Brand, AVAR Katrin Rafalski
La squadra arbitrale per Fiorentina-Sigma Olomouc
Arbitro
Florian Badstübner GER
Assistenti arbitrali
Christof Günsch GER
Philipp Hüwe GER
Quarto uomo
Martin Petersen GER
VAR
Benjamin Brand GER
AVAR
Katrin Rafalski GER
Il programma della vigilia
Domani, mercoledì 1 ottobre, sarà giorno di vigilia e alle ore 11:00, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà invece la conferenza stampa di Mister Pioli e di un calciatore della Fiorentina.
Alle ore 18:30, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Sigma Olomouc, Mister Janotka, ed un calciatore. Alle 19:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra ceca, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.