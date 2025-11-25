"Hai visto il video di Mancini? Facciamo gli scongiuri": Bove scherza sulla Roma da Scudetto

"Scudetto? Hai visto il video di Gianluca Mancini, dove fa gli scongiuri? Non ti dico una reazione uguale, ma facciamo gli scongiuri". Con una battuta e un grande sorriso Edoardo Bove, centrocampista di proprietà della Roma, si è rivolto al conduttore Luca Barbarossa nel corso di 'Radio2 Social Club' su Rai Radio 2 a proposito della posizione in vetta alla classifica dei giallorossi. In solitaria.

A distanza di quasi 365 giorni dal malore avuto in Fiorentina-Inter la scorsa stagione e che lo ha costretto a impiantare un defibrillatore sottocutaneo che gli impedisce di tornare a giocare a calcio in Italia, Bove ha promosso una questione sociale importante. Dando il suo nome al disegno di legge sul primo soccorso: "È stato creato un po’ di tempo fa e ci sono già persone, associazioni, fondazioni che lavorano per promuovere e promulgare il primo soccorso e per informare le persone su problematiche cardiache e arresti cardiaci. Puntiamo su tre aspetti fondamentali: abbassamento dell’iva dal 22% al 5% sui defibrillatori; l’obbligo di corsi di primo soccorso nelle scuole e per un determinato tipo di professioni; l’obbligo di corsi di primo soccorso per prendere la patente".

E ancora: "C’è un po’ di disinformazione su questo argomento. Io ero il primo ad esserlo prima che mi accadesse questo episodio che mi ha permesso di entrare in contatto con queste fondazioni e associazioni. Questo mi ha fatto affezionare alla causa perché ho visto nelle facce dei padri che perdono figli anche il dolore che hanno provato e la necessità di fare il massimo per poter salvare le persone".