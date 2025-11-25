Serie A, la Flop 20 dopo 12 giornate: David ha la peggior media voto di tutti

Jonathan David è il peggior giocatore di Serie A dopo 12 giornate, questo dicono le pagelle di Tuttomercatoweb. Il canadese - va detto - non sta trovando più spazio avendo raccolto la miseria di 32 minuti in campionato sotto la gestione Spalletti. Ultima partita da titolare un mese fa contro la Lazio, nella partita che è costata la panchina a Igor Tudor. Sale suo malgrado sul podio Nicolò Fagioli mentre Lorenzo Colombo, a lungo giocatore con la peggior media voto, sta beneficiando della cura De Rossi. L'inizio horror della Fiorentina si rispecchia anche in questa graduatoria, che vede i viola come i più rappresentati con ben 5 giocatori. Segue il Genoa a quota 4. Ma abbiamo anche rappresentanti delle big, come il citato David o il milanista Gimenez. E pure il Como che vola ha la sua nota stonata: Alvaro Morata, 12 presenze e zero reti. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore.

1. Jonathan David (Juventus) 5.36 (7)

2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.43 (7)

3. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.44 (9)

4. Marius Marin (Pisa) 5.44 (8)

5. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.45 (10)

6. Matteo Tramoni (Pisa) 5.50 (10)

7. Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50 (7)

8. Dodò (Fiorentina) 5.54 (12)

9. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.57 (7)

10. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)

11. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)

12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)

13. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.60 (10)

14. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)

15. Boulaye Dia (Lazio) 5.63 (12)

16. Simon Sohm (Fiorentina) 5.63 (8)

17. Caleb Ekuban (Genoa) 5.63 (8)

18. Vitinha (Genoa) 5.63 (8)

19. Valentin Carboni (Genoa) 5.64 (7)

20. Alvaro Morata (Como) 5.65 (10)

- - -

SERIE A - 12ª GIORNATA

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)

Lazio - Lecce 2-0

29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin

Inter - Milan 0-1

54' Pulisic

Torino - Como 1-5

36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)

Sassuolo - Pisa 2-2

4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)

CLASSIFICA

1. Roma 27

2. Milan 25

3. Napoli 25

4. Inter 24

5. Bologna 24

6. Como 21

7. Juventus 20

8. Lazio 18

9. Sassuolo 17

10. Udinese 15

11. Cremonese 14

12. Torino 14

13. Atalanta 13

14. Cagliari 11

15. Parma 11

16. Pisa 10

17. Lecce 10

18. Genoa 8

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)