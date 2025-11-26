Napoli-Qarabag 2-0, il solito McTominay trascina Conte in Champions: gol e highlights
Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il Napoli risponde presente anche in Champions League. Nel quinto turno della League Phase, la squadra di Conte batte 2-0 il Qarabag, si porta a 7 punti in classifica e si rimette in carreggiata in ottica qualificazione. Protagonista in positivo McTominay, che sblocca il match al 65' con un colpo di testa ravvicinato, e in negativo Jankovic (72') che devia nella sua porta una girata sempre dello scozzese. Tra i protagonisti anche David Neres, che dopo la doppietta all'Atalanta si conferma tra i migliori anche stavolta, con giocate, assist e una clamorosa traversa dalla distanza.
Il Napoli dà così continuità al momento positivo mettendo in fila la seconda vittoria dopo la sosta, e centrando anche il secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, tramite un tweet sul suo profilo X, ha esultato per i tre punti ottenuti: "Vittoria di tutti. Avanti così!".
Guarda il video con i gol e gli highlights di Napoli-Qarabag 2-0!
