Bodo/Glimt-Juventus 2-3, nel gelo norvegese Spalletti torna a vincere: gol e highlights
Nella quinta giornata della fase campionato della Champions League, la Juventus supera 3-2 a domicilio il Bodo/Glimt conquistando la sua prima vittoria stagionale in Europa, salendo momentaneamente in zona playoff. Sotto la neve e il gelo norvegese, i bianconeri soffrono inizialmente vengono puniti da Blomberg sugli sviluppi di corner. Nella ripresa, con un ispirato Yildiz in più, la Juventus invece cambia volto e trova il primo gol in bianconero di Openda e il sigillo di McKennie.
Arriva il pari su rigore di Fet (errore di Cabal nell'occasione), ma in pieno recupero arriva la rete decisiva di David che rifinisce l'azione travolgente dello stesso Yildiz. Dopo tre pareggi consecutivi tra campionato e Champions, Spalletti torna dunque a vincere.
Guarda il video con i gol e gli highlights di Bodo/Glimt-Juventus 2-3!
