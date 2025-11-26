Fiorentina, il punto sugli infortunati: per Dodo niente lesione, Gosens tra qualche giorno in gruppo

Il medico della Fiorentina Luca Pengue è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per fare un punto sugli infortunati. Queste le sue parole iniziando dal recupero di Lamptey: "Il recupero procede molto bene dopo due mesi dall’intervento. Ha fatto il controllo qualche giorno fa e siamo entusiasti della progressione che sta facendo. Ha iniziato a lavorare in campo e oggi abbiamo introdotto la palla. Il ragazzo è positivo e sta mettendo grande impegno nel recupero".

Su Gosens: “Robin ha concluso il percorso riguardante l’acquisizione di tutti i gesti tecnici. La sua era una lesione a carico del retto femorale, un muscolo molto delicato impiegato nello sprint e nella calciata. Abbiamo terminato il percorso riabilitativo e ora sta lavorando sulla forma fisica necessaria per rientrare in gruppo: siamo alla fine del percorso e tra qualche giorno tornerà ad allenarsi con i compagni".

Su Dodo: “Ha effettuato gli esami clinici e diagnostici, che hanno escluso lesioni. Presenta una sofferenza legata a una cicatrice di un infortunio precedente. Abbiamo ridotto l’intensità del lavoro, adeguandoci alle sue sensazioni. Ci auguriamo che tra qualche giorno possa tornare a disposizione".

Su Piccoli: “Ha avuto un trauma distorsivo e contusivo alla caviglia. Anche nel suo caso non sono emerse lesioni. Stiamo gestendo il gonfiore, la risposta è stata ottima e ci lasciamo aperta la possibilità di una sua convocazione già per la gara di domani".