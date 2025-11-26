Sampdoria, la road-map per la salvezza. Chiudere l'andata a 17 e poi il mercato
La vittoria su calcio di rigore contro la Juve Stabia potrebbe essere la chiave di volta della stagione della Sampdoria.
Dall'arrivo del tandem Foti-Gregucci i blucerchiati hanno conquistato cinque punti in altrettante partite. Un bottino magro, certamente, ma che comunque muove la classifica.
Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società e la squadra si sarebbe posta l'obiettivo minimo di chiudere il girone d'andata a quota 17/18 punti (attualmente sono 10), sfruttando le sei gare che mancano prima del giro di boa.
Iniziando dal derby contro lo Spezia del 30 novembre prossimo. E in vista del mercato di gennaio che dovrà portare obbligatoriamente almeno 5-6 innesti a Bogliasco.
