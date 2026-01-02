Fiorentina, Solomon ritrova Dodò: "Come un fratello". E lui: "Che gioia riaverti"

Manor Solomon è il primo acquisto invernale della Fiorentina. Il giocatore, arrivato con la formula del prestito dal Tottenham, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore viola ai canali ufficiali del club ed ha sottolineato come a Firenze ritroverà un vecchio amico, ovvero il brasiliano Dodò. I due infatti hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi in cui giocavano allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina.

Queste le sue parole su Dodò: "L'ho appena visto ed ero davvero emozionato. Non lo vedevo da tanto, dai tempi dello Shakhtar. Eravamo molto amici, credo mi abbia fornito l'assist nei miei primi due gol in Champions League, non vedo l'ora di condividere di nuovo il campo con lui. È un ragazzo adorabile e sono felice di essere di nuovo con lui".

E lo stesso esterno di Vanoli dal proprio profilo Instagram ha accolto il centrocampista israeliano scrivendo fra le proprie stories: "Che gioia poter giocare di nuovo a fianco a te, fratello!", il tutto accompagnato da una foto in cui lo abbraccia con la maglia dello Shakhtar.