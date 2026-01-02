Manorinho Solomon alla Fiorentina, la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati alla magia"

Manor Solomonè appena divenuto ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Atterrato stamane a Firenze, l'ex Tottenham ha firmato il suo contratto coi viola fino a fine stagione ed è pronto così a iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Non si sono quindi fatti attendere gli auguri della Federcalcio israeliana, che suoi propri social ha dedicato questo pensiero all'esterno offensivo classe 1999: "Firenze, preparati per un po' di magia! Manor Solomon si unisce alla Fiorentina. Auguriamo al nostro Manorinho la migliore fortuna in questo nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai!", si legge sul profilo ufficiale X.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol".