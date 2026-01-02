Solomon ha già le idee chiare: "Qui per aiutare la Fiorentina a risollevarsi"

Manor Solomon è il primo acquisto invernale della Fiorentina. Il giocatore, arrivato con la formula del prestito dal Tottenham, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore viola ai canali ufficiali del club.

"Sono felice di essere qui" - le sue parole - ". Mi hanno entusiasmato il Viola Park e le persone che ci sono qui. Quando ho saputo di questa opportunità ho riflettuto e scelto di venire qua ad aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, il Viola Park è fantastico, si parla di una grande squadra con una grande storia. Sono qui per questa sfida".

Sul periodo vissuto di recente dalla Fiorentina, Solomon ha dichiarato: "Di recente non ho visto molto, mi sono guardato qualche clip delle ultime partite. So che la squadra è in un momento di difficoltà, il club vuole uscirne e proverò a portare il mio contributo con qualità. Sono sicuro che possiamo farcela. Sarà una grande sfida per me, ma anche per la squadra. Come dicevo, il momento è duro ma reagiremo, ne sono certo. Possiamo fare molto meglio di così, la squadra è forte e ha un ottimo allenatore, possiamo fare tutto molto meglio".

A Firenze Solomon ritrova Dodo, con il quale è legato da un rapporto d'amicizia: "L'ho appena visto ed ero davvero emozionato. Non lo vedevo da tanto, dai tempi dello Shakhtar. Eravamo molto amici, credo mi abbia fornito l'assist nei miei primi due gol in Champions League, non vedo l'ora di condividere di nuovo il campo con lui. È un ragazzo adorabile e sono felice di essere di nuovo con lui".

L'israeliano conferma poi di essere passato per Firenze la scorsa estate: "Sì, siamo passati qua con mia moglie per il nostro viaggio di nozze e non avrei mai immaginato di tornare qui sei mesi dopo, giocando per la Fiorentina. Sono davvero contento di essere in una grande città, un grande club con grandi tifosi".