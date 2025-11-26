TMW
Fiorentina, stamani rifinitura al Viola Park: out Dodo e Gosens. Piccoli a parte
Giornata di vigilia in casa Fiorentina, che domani sera alle 21:00 sarà protagonista al Franchi nella sfida contro i greci dell’AEK Atene, valida per la quarta giornata della League Phase di Conference League. Questa mattina la squadra è tornata a lavorare sui campi del Viola Park, dove si è svolta la consueta rifinitura aperta alla stampa, utile per definire gli ultimi dettagli in vista del match.
Dal campo non sono arrivate particolari novità: il gruppo sceso in allenamento è infatti lo stesso delle recenti sedute, con la conferma dell’assenza di alcuni giocatori viola. Restano ai box anche i lungodegenti Dodo e Gosens, ancora impegnati nel loro percorso di recupero, mentre Piccoli ha svolto un programma differenziato.
