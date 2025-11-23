La Fiorentina sa "stare nella sofferenza". E con un Kean così la rimonta è possibile

Bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? Sarà un dubbio che questa notte attanaglierà le menti di Paolo Vanoli e Luciano Spalletti, che nel sentitissimo match di ieri sera disputato al Franchi tra Fiorentina e Juventus si sono divisi la posta in palio pareggiando per 1-1. Un risultato che lascia certamente più felici i viola, autori di un secondo tempo di grande coraggio, dove per la prima volta in questa Serie A anziché essere rimontati, sono stati loro ad acciuffare il pareggio, con un gran sinistro di Mandragora che fa il pari con quello nel primo tempo messo a segno da Filip Kostic.

Al termine del match, Vanoli ha elogiato l’atteggiamento messo in campo dai suoi. “Dobbiamo essere provinciali. Mi dispiace perché il nostro presidente ha fatto sacrifici e ora siamo qua ma questa è la realtà. Stasera ho trovato una squadra che ha saputo star nella sofferenza”. E hanno saputo starci tanti giocatori elogiati dal tecnico dopo la partita, su tutti Parisi, Fortini e Kouadio: “Io ho fatto 9 anni nel settore giovanile della Nazionale e per me i giovani che si impegnano meritano la mia fiducia. Gli errori li faranno, fanno parte del gioco, ma Kouadio e Fortini sono entrati con grande personalità. Faccio anche i complimenti a Parisi, non aveva mai giocato titolare e ha fatto una grande prestazione”.

Sugli scudi, però, a parte il gran gol di Mandragora, c’è una prestazione super di Moise Kean, che gli è valsa anche il premio di MVP: “Moise stasera ha dimostrato di essere un leader e il suo attaccamento alla maglia. Ha giocato da campione. Ora devo essere bravo a servirlo di più. Il tempo è poco ma stasera ha dimostrato ciò che ci può dare attraverso la sofferenza nel voler aiutare i compagni. Piccoli deve imparare un po' meglio a giocare al suo fianco, stasera non sempre hanno fatto benissimo”. Insomma, la vittoria resta ancora una chimera in quel del capoluogo toscano, ma almeno ieri sera ci sono state tracce di vita.