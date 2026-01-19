Fiorentina su Thorstvedt? La prima idea di offerta e il muro eretto dal Sassuolo

Fra i nomi accostati alla Fiorentina per questo mercato invernale c'è quello del centrocampista del Sassuolo, Kristian Thorstvedt, che con il ritorno in Serie A da parte dei neroverdi sta mettendo nuovamente in mostra le sue qualità. Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilancia questo accostamento spiegando che i viola seguono con interesse la sua situazione.

L'idea di offerta

Bisogna considerare che il giocatore ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e che, stando a quanto si legge, non avrebbe intenzione di rinnovarlo. Motivo che potrebbe agevolare la trattativa con i viola. Il quotidiano rivela che la Fiorentina starebbe pensando di fare un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Muro Sassuolo

Al contempo però c'è da fare i conti con la volontà del Sassuolo, notoriamente squadra che non svende i propri gioielli troppo facilmente. Da questo punto di vista il club neroverde starebbe facendo muro, almeno per il momento, senza avere l'intenzione di scendere a compromessi. Tanto che sarebbe pronto a rifiutare anche un'eventuale offerta da 15 milioni di euro. La vicenda Thortvedt insomma è da seguire, per capire se la situazione possa cambiare con il trascorrere delle prossime settimane, oppure se il muro eretto dal Sassuolo potrà reggere fino almeno alla prossima estate.