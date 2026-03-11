Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 11 marzo
I risultati delle italiane nelle coppe europee rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 11 marzo. Spicca la clamorosa sconfitta dell'Atalanta, che perde in casa contro il Bayern nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con un umiliante 1-6. Olise mattatore con 2 gol e tante giocate d'autore, Kane tenuto inizialmente in panchina. Per la Dea migliore in campo il pubblico, che sostiene i propri beniamini fino alla fine.
In campo domani le altre tre squadre di Serie A impegnate nelle altre due competizioni continentali. In Europa League spazio al derby tra Roma e Bologna, mentre in Conference la Fiorentina - reduce da una soffertissima qualificazione ai danni dello Jagiellonia, sfiderà il Rakow.
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
