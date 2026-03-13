...con Nicola Amoruso

"La Juventus non è costruita per vincere, va migliorata. Spalletti e Yildiz sono i punti fermi da cui ripartire, il tecnico però ha migliorato una squadra che da anni giocava male". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccante bianconero, Nicola Amoruso.

Questa Juve andrà in Champions?

"Sì, perché può preparare bene la settimana non avendo altri impegni. Il Como però ha dalla sua la consapevolezza di giocare senza pressioni. Tutto quello che viene è in più. La squadra di Fabregas ha già cinquantuno punti, la spensieratezza può aiutare. Però qualche punto può lasciarlo per strada perché è una squadra giovane, anche se è quella che merita più di tutti la Champions League".

Lotta salvezza: come la vede?

"Occhio all'Hellas, è una scheggia impazzita. Poi vedo una Cremonese in grandissimo affanno, mi auguro che Nicola non rischi il posto ma la squadra non riesce a fare gol. Il Lecce ha una grande anima, magari tecnicamente non ha grandi qualità ma è abituato a lottare davanti a queste situazioni. Può uscirne".

La Fiorentina?

"Deve stare attenta. Sembra aver tirato fuori la testa dalle zone complicate, ma deve iniziare a giocare per i tre punti".

Serie B: il Venezia di Stroppa ha preso il largo.

"Stroppa è una certezza. Monza-Palermo di domani è una bella sfida: due squadre di grande valore. Il campionato è interessante".

E la Samp? Che fatica...

"Non capisco questa squadra, davvero. Quando sta per tirarsi fuori dalle difficoltà ci ricasca in pieno. Sembra ci sia un incantesimo. Non capisco cosa manchi per fare un campionato decente. Credo che Iachini possa essere la soluzione migliore: conosce ambiente e categoria, con i suoi concetti può tirare fuori la squadra da situazioni così imbarazzanti".