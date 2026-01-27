Fiorentina, turnover con il Como: in porta c'è Christensen, un Primavera verso l'esordio
Ci avviciniamo a grandi passi alla sfida tra la Fiorentina e il Como, gara in programma questa sera al Franchi alle 21:00 che chiuderà il quadro degli Ottavi di Coppa Italia. Con i viola alle prese nella difficile rincorsa alla salvezza, a pochi giorni da una trasferta dura e impegnativa al Maradona di Napoli, l'appuntamento non sembra tra i più dirimenti per Paolo Vanoli, che per questo dovrebbe presentare un massiccio turnover.
In porta, dopo essere tornato dal prestito allo Sturm Graz, agirà Oliver Christensen, che darà un turno di riposo a David De Gea. Davanti a lui ci sarà l'ex capitano Luca Ranieri, che si posizionerà al centro perché a sinistra dovrebbe esserci una novità assoluta, ossia Luis Balbo, venezuelano classe 2006 che milita nella Primavera di Galloppa. A centrocampo vanno verso il debutto dal 1' minuto gli ultimi arrivati Brescianini e Fabbian. Sulla corsia esterna si dovrebbe rivedere Fazzini, che non gioca da due mesi e mezzo reduce da un infortunio. Davanti, senza Kean, toccherà ancora a Piccoli.
Questa la probabile formazione della Fiorentina:
Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fabbian, Fagioli, Brescianini; Fazzini, Piccoli, Solomon.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.